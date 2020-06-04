4 июня местами по республике пройдут дожди с грозами

Местами ожидаются усиление ветра, на севере возможен град

С прохождением атмосферных фронтальных разделов местами по республике пройдут дожди с грозами, сообщает zakon.kz.

Местами ожидаются усиление ветра, в Кызылординской области с пыльной бурей, на севере и в центре - ночью и утром туман, на севере возможен град, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ночью и утром местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области возможен град.

В Акмолинской области ночью и утром местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангистауской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Актюбинской, днем в Туркестанской, Жамбылской, Западно-Казахстанкой, Костанайской областях ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях, на юге Мангистауской области сохраняется сильная жара, на юге Кызылординской, Атырауской областей - очень сильная жара.

В Кызылординской, Павлодарской, местами в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, на севере Жамбылской, Туркестанской областей, на юге Актюбинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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