Ею стал Ливан, советник премьер-министра которого Джордж Чэлхуб призвал жителей страны готовиться к тяжелым временам

Из-за пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса в мире появилась новая экономическая "горячая точка", сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Ею стал Ливан, советник премьер-министра которого Джордж Чэлхуб призвал жителей страны готовиться к тяжелым временам, пишет CNBC.

Правительство Ливана не питает иллюзий, что предстоящие месяцы будут простыми хоть для кого-нибудь, — сказал Чэлхуб, занимающий должность советника премьер-министра Хассана Диаба по финансовым вопросам.

По его словам, усилия властей в последнее время были направлены на поиск кредиторов, согласных предоставить стране займ в размере 10 миллиардов долларов.

В результате были достигнуты договоренности с Международным валютным фондом (МВФ). Однако для получения денег необходимо принять ряд законов на национальном уровне, ввести меры бюджетной экономии и реструктурировать госдолг. На сегодняшний день он является одним из самых больших в мире и составляет 150 процентов от ВВП.

Помимо этого, правительство заявило, что будет стремиться укрепить курс национальной валюты — ливанского фунта. С 1997 года он официально привязан к доллару, но активно торгуется на черном рынке по отдельному курсу. С октября прошлого года последний обесценился более, чем наполовину, что усложнило жизнь импортерам, нуждающимся в валюте. В ближайших планах властей официально установить гибкий курс.

Если условия будут выполнены, помочь Ливану должна также группа международных кредиторов, обещавшая предоставить 11 миллиардов долларов. Такие намерения высказывались на конференции в Париже в 2018 году.

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