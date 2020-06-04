Алматинка была оправдана после убийства мужа-тирана

Алматинку судили по тяжкой статье "Убийство", но суд вынес неожиданное решение в пользу жертвы бытового насилия.

Бытовой конфликт в семье закончился смертью. Женщина защищалась от мужа-тирана и ранила его ножом, сообщает zakon.kz со ссылкой на astanatv.

Алматинку судили по тяжкой статье "Убийство", но суд вынес неожиданное решение в пользу жертвы бытового насилия.

Со своим избранником женщина прожила 7 лет в гражданском браке, супруги воспитывали двоих детей. Радость семейной жизни омрачило пристрастие мужа к наркотикам и алкоголю. Свою злость мужчина вымещал на супруге.

Он начал меня бить просто по любому поводу, что я чай не так поставила или кушать не приготовила, по любому пустяку. Он запинывал меня, бил по лицу, в последний раз меня спасли соседи, они вытолкнули дверь, - рассказала жительница Алматы Татьяна.

Почти каждую неделю успокаивать дебошира приходилось с помощью полиции. Однако мужа-тирана наказывали лишь штрафами, вспоминает Татьяна. Последний семейный конфликт закончился трагично - женщина ранила супруга ножом, он потерял много крови и скончался.

Инцидент произошел в августе прошлого года. Сразу после смерти супруга Татьяну арестовали. Дело рассматривали в течение полугода по статье "Убийство", за которое ей грозило до 15 лет тюрьмы. Но на оглашении приговора статью неожиданно переквалифицировали "на превышение необходимых мер самообороны".

Результатом тщательного рассмотрения уголовного дела судьей Машиновым явилось постановление законного и справедливого приговора о признании ее виновной по статьи 112 части 2 и вынесении наказания в виде 1 года ограничения свободы, это минимальное, - отметила адвокат Асель Султанмуратова.

С подсудимой сняли все обвинения и освободили в зале суда. Год ограничения свободы был исчерпан, так как женщина во время расследования уже отсидела 6 месяцев в СИЗО. Татьяна теперь задается вопросом, почему мужа-наркомана не арестовывали за бытовое насилие?

Общественники уверяют, что в таких ситуациях стражи порядка бессильны и кроме штрафа и предписания для насильников нет наказания. Не первый год специалисты предлагают на законодательном уровне изменить ответственность для мужей-тиранов.

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