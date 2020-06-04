На 15 суток арестовали пьяного водителя, оказавшего сопротивление полиции Тараза

С начала нынешнего года сотрудниками батальона патрульной полиции по всей Жамбылской области выявлено 269 фактов управления ТС в нетрезвом состоянии.

Водитель, управляя авто в нетрезвом состоянии, оказал сопротивление полицейским в Таразе, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности по ст. 608 ч.1 КоАП РК привлечены 32-летний водитель автомашины “Тойота Камри” и 29-летний водитель автомашины “Фольксваген Гольф”.

Первый двигался по одной из центральных улиц Тараза, другой был остановлен на одном из выездов города Тараз. Однако, водитель на “Фольксваген Гольф”, оказал сопротивление.

За нарушение статьи ст. 608 ч.1 КоАП РК административным судом данные водители были привлечены к административному аресту на пятнадцать суток и лишены права управления транспортным средством сроком на семь лет. Несмотря на введение достаточно серьезной ответственности, закрепленной в КоАП РК и грозящем наказании, некоторые водители садятся за руль, находясь в нетрезвом состоянии, подвергая опасности как себя, так и остальных участников дорожного движения.

С начала нынешнего года сотрудниками батальона патрульной полиции по всей Жамбылской области выявлено 269 фактов управления ТС в нетрезвом состоянии, – сообщил первый заместитель начальника ДП Жамбылской области Бахыт Ратаев.

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