Караганда обеспечила свои предприятия новыми заказами после карантина

На благоустройство города выделили 9,6 млрд тенге.

В Караганде идет масштабное благоустройство дворов, ремонт фасадов и кровель домов, подъездных путей и внутриквартальных проездов, сообщает zakon.kz.

По информации акимата города, благодаря внушительному объему работ востребованы и местные строительные материалы. Подрядчики и производители региона работают в полную силу.

В этом году на благоустройство Караганды выделили 9,6 млрд тенге. На эти деньги в рамках Дорожной карты занятости отремонтируют 421 двор, 46 внутриквартальных проездов, заасфальтируют 119 тротуаров и установят 269 детских и спортивных площадок.

Также за счет бюджета в порядок приведут фасады и кровли 212 многоэтажек. В этих работах задействуют около 2 700 человек. Половину из них трудоустроят через Центр занятости населения.

В рамках программы "ДКЗ" мы выиграли конкурс на установку детских и спортивных комплексов в 12 дворах. Это большая помощь для нашей компании. Во время карантина были простои - объемов работы не было. Сейчас мы возвращаемся в привычный ритм. В нашей компании работают 20 человек, часть из них мы нашли через Центр занятости. Все они сейчас задействованы и получают зарплату, - рассказывает Тимур Мынбаев, представитель компании "ЛидерСтройГруп".

В других дворах города площадки устанавливает компания "ККК ЛТД". Этим летом подрядчик оборудует 142 игровых и спортивных комплекса. К работам уже приступили.

Мы работаем с карагандинским производителем - ТОО "КАРАТ". Их тренажеры и игровые комплексы крепкие, и цены на них приемлемые, что для нас, как для подрядчиков, очень важно. Мы ведь даем гарантию на свои площадки - 2 года. Если в течение этого времени что-то ломается, мы обязаны все восстановить за свой счет. Поэтому нам выгоднее работать с надежными, проверенными производителями, чтобы быть уверенными в качестве их продукции, - рассказывает представитель компании-подрядчика Сымбат Тогай.

Благодаря масштабному благоустройству наращивают объемы производства и заводы Карагандинской области. Так, предприятие по производству опор освещения, светодиодных ламп и электромонтажного оборудования "Энергосистемы ЛТО" получило заказ на 1 500 опор. Все их установят во дворах и вдоль тротуаров.

Во время карантина объемы производства снизились. Мы были вынуждены отправить 40 сотрудников в отпуск. Сейчас возвращаемся к привычному режиму работы, поэтому все сотрудники снова на рабочих местах, - рассказывает генеральный директор компании Талгат Байгабилов.

В Центре занятости населения Караганды все еще открыт ряд вакансий. Больше всего востребованы разнорабочие, кровельщики, специалисты по укладке брусчатки и бордюров. Минимальная заработная плата на этих позициях - 80 тысяч тенге.

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