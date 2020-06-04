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Забор из сотни IPhone удивил пользователей 

Из смартфонов состоит не только колонна забора, но и основание ограждения - гаджеты расположены геометрическим узором.

Фото : The Guardian4 июня 2020, 09:29

Вьетнамский пользователь TikTok опубликовал видео, на котором виден забор, облицованный смартфонами IPhone, передает zakon.kz со ссылкой на The Guardian.

Видео стало вирусным, пользователи спорят, являются ли телефоны настоящими, или же это просто декоративные наклейки. Автор видео подошел к забору и снял необычную облицовку крупным планом. В качестве материала он использовал IPhone шестой и седьмой модели.

Из смартфонов состоит не только колонна забора, но и основание ограждения - гаджеты расположены геометрическим узором.

О том, где были добыты эти телефоны остается только догадываться. Однако в прошлых видео мужчина публиковал кадры с места своей работы - ремонта телефонов. По всей вероятности он использовал неисправные гаджеты, от которых отказались клиенты.


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