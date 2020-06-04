Самый крупный ресторан ПИНТА в Алматы открылся в Молле "Апорт"

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 23:00.

3 июня в крупнейшем молле страны "Апорт" открылся самый крупный ресторан сети ПИНТА в Алматы, сообщает zakon.kz.

Для удобства посетителей Молла "Апорт" на третьем этаже, распахнул двери ресторан самой крупной сети ресторанов в Алматы - ПИНТА. Открытие ресторана прошло в торжественной атмосфере.

ПИНТА в Молле "Апорт" - это более 1000 квадратных метров гастрономического пространства, 250 посадочных мест, открытая кухня, контактный бар, панорамные окна в пол и летняя терраса с великолепным видом на Заилийский Алатау. Интерьер ресторана выполнен в традиционной для сети цветовой гамме в обновленном решении, создающую легкую и неподдельную атмосферу отдыха. Отличительной особенностью ресторана ПИНТА в Молле "Апорт" является принципиально новый подход к гастрономии в виде сезонного меню, большой карты напитков и полюбившихся акций.

Всех гостей ждет незабываемая атмосфера веселья и отдыха, акции и специальные предложения, живое выступление казахстанских Live Band-ов и много других летних сюрпризов от сети демократичных ресторанов ПИНТА.

Для безопасного отдыха администрацией ресторана приняты все необходимые санитарные нормы.

ПИНТА в Молле "Апорт", Ташкентский тракт, 17 к., 3 этаж, зона фуд-корта. Телефон для справок 8(707) 616 35 45. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 23:00.

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