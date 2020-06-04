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Глава Пентагона возмутил Трампа

Положение Эспера остается напряженным.

Фото : regnum.ru4 июня 2020, 09:51

Глава Пентагона Марк Эспер находится в "шатком положении", Белый дом недоволен его заявлениями в связи с погромами в США, сообщает zakon.kz.

По информации делового издания "Взгляд", пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что Эспер продолжает занимать свою должность. По словам Макинэни, если он утратит доверие президента США Дональда Трампа, "мы все узнаем об этом в будущем".

Положение Эспера остается напряженным, Трамп не уважает главу Пентагона, а последняя пресс-конференция еще сильнее ухудшит положение.

Трамп и другие высокопоставленные чиновники, включая советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена, "недовольны" Эспером.

Напомним, Пентагон не поддержал использование против демонстрантов закона 1807 года о подавлении восстаний военными. Макинэни заявила, что Трамп при необходимости может обратиться к этому закону. Сам Трамп позднее заявил, что вряд ли потребуется привлекать военных.

При этом сообщалось, что принято решение начать отводить военных от Вашингтона. Однако Эспер после посещения Белого дома велел приостановить отвод военных от столицы, куда их перебросили из-за погромов.


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