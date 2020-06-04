Родителя школьника за оскорбление учителя оштрафовали на 55 тысяч тенге

При нарушении прав педагогов в ведомстве рекомендуют обратиться в территориальный департамент по месту нахождения.

По фактам нарушения прав педагогов территориальными Департаментами по обеспечению качества в сфере образования принят ряд мер, передает zakon.kz.

Как сообщили в МОН РК, по факту возложения на педагога обязанности по приобретению товаров и услуг директору средней школы Костанайской области наложено административное наказание в виде "предупреждения".

Директорам двух школ в Шымкенте и Жамбылской области наложены административные взыскания в виде "предупреждения" за привлечение учителей к ремонту учебных кабинетов и истребование от педагогов отчетности, не предусмотренные законодательством РК.

Кроме того, в Жамбылской области выявлен случай оскорбления учителя школы нецензурными словами, задевающий его честь и достоинство. За данное правонарушение привлечен родитель пятиклассника к административной ответственности с наложением штрафа в размере 20 МРП (55 560 тенге).

Таким образом, уполномоченным органом в сфере образования применяются все предусмотренные законодательством меры в отношении как гражданских, так и должностных лиц, нарушающих права и законные интересы педагогов, закрепленных законодательством РК, отметили в министерстве.

При нарушении прав педагогов в ведомстве рекомендуют обратиться в территориальный департамент по месту нахождения.

Напомним, в апреле 2020 года вступили в силу новые нормы по защите прав педагогов, исключающие привлечение педагога к разным видам работ, не связанным с профессиональными обязанностями.

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