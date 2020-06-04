Отчим избивал пасынка в Акмолинской области 

Отчим наносил побои малышу за то, что ребенок, находясь на домашнем обучении, плохо понимал школьную программу.

В Акмолинской области отчим систематически избивал пасынка, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в полиции, отчим наносил побои малышу за то, что ребенок, находясь на домашнем обучении, плохо понимал школьную программу. Избиения происходили довольно часто, за не выполнение указаний отчима "в максимально быстрое время".

В настоящее время уголовное дело по ч. 2 ст.140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", находится в производстве отдела дознания.

Была создана специальная комиссия, задействованы другие государственные органы, службы и общественные организации. Психологи общественного фонда, после анализа состояния малыша заключили, что несовершеннолетнему нанесены серьезные психологические травмы. В настоящее время, после решения областного специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних об ограничении законных представителей несовершеннолетнего в родительских правах сроком на 6 месяцев, о мальчике временно заботится его бабушка.

Бабушка малыша поблагодарила полицейских за спасение внука от жестокости родителя. Она в своем письме благодарности, адресованном руководству областного Департамента полиции, отмечает, что "сотрудники ювенальной полиции, несмотря на опасность на службе, давления со стороны родителей, сделали все возможное, чтобы оградить ребенка от жестокости отчима"…

"Благодаря вмешательству майора Айжан Кошкеновой, старшего лейтенанта Жолдаса Досмаилова, капитана Зарины Сулейменовой, прекратились избиения и истязания над мальчиком со стороны приемного отца", - указывает в своем письме пожилая женщина.

К, слову каждый из вышеперечисленных инспекторов ювенальной полиции в первую очередь защищает права и свободу детей. И, как отмечают стражи порядка: "Мы до последнего работаем с семьями, но, к сожалению, не на всех это действует. Родителям дается шанс исправиться за определенное время. В течение которого они должны бросить пить, устроиться на работу, создать условия для должного воспитания своих детей Тем родителям, которые одумываются и хотят восстановить свои права, мы всегда идем навстречу".

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