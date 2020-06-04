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Apple блокирует смартфоны, украденные во время бунтов в США

Устройство было отключено и отслеживается.

Фото : akket.com4 июня 2020, 11:14

Apple отслеживает и блокирует смартфоны, которые были украдены из магазинов компании во время протестов в США, сообщает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, скриншоты с сообщениями от Apple, которые приходят на украденные телефоны, стали появляться в социальных сетях и различных сайтах в начале этой недели. В них компания уведомляет пользователя, что телефон заблокирован и отслеживается, и просит вернуть его обратно в магазин, адрес которого также прикреплен в сообщении.

Устройство было отключено и отслеживается. Местные власти будут уведомлены, - приводит издание пример такого уведомления.

Фирменные магазины в США начали открывать только недавно после временного закрытия в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции. Некоторые из них, в том числе магазины в Нью-Йорке, Филадельфии и Вашингтоне, уже сообщили о кражах и вандализме.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.

После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.


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