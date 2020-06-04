Скляр прибыл с рабочей поездкой в Акмолинскую область

Он отметил важность реализации поставленных задач и дал ряд конкретных поручений по выполнению намеченных планов.

Заместитель премьер-министра РК Роман Скляр ознакомился с ходом подготовки и возведения новых объектов к проведению 17-го форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, строительства сетей дорог местного значения, сообщает zakon.kz.

Руководством области доложено о мерах по реконструкции гостиницы аэропорта города Кокшетау, строительства современного Дворца детства и юношества "Болашак Сарайы", 2-х 9-ти этажных многоквартирных жилых домов.

Строительные работы по возведению новой набережной с объездной дорогой идут полным ходом, здесь же построят мост автомобильной дороги вдоль озера Копа и пляжные зоны со смотровыми, детскими и спортивными площадками, беговыми дорожками и малыми архитектурными формами.

Правительственная делегация ознакомилась с ходом строительства всех объектов и номерным фондом имеющихся гостиниц "Достык" и "Кокшетау", также посетила завод по производству комбайнов "Вектор" ТОО "Kazrost Engineering Ltd", зерноперерабатывающий комплекс ТОО "Agrimer-Astyk", завод по выпуску паровых и водогрейных котлов ТОО "Азиякотломаш", мясоперерабатывающее предприятие ТОО "Kaz Beef Processing".

Роман Скляр отметил важность реализации поставленных задач и дал ряд конкретных поручений по выполнению намеченных планов. Проведение XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России даст серьезный импульс развитию торгово-экономических отношений двух стран и позволит качественно расширить спектр взаимодействия бизнес-сообществ.

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