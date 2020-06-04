Назначен заведующий секретариатом Совета Безопасности

Им стал Байтукбаев Ерлан.

Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Председателя Совета Безопасности Республики Казахстан Байтукбаев Ерлан Искакович назначен заведующим Секретариатом Совета Безопасности Республики Казахстан, он освобожден от должности заместителя заведующего Отделом правоохранительной системы Совета Безопасности Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

Байтукбаев Ерлан родился 19 января 1969 года в Алматинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби (1993)

Специальность "Правоведение"

Трудовой стаж:

· Стажер-помощник прокурора Фрунзенского района города Алматы (1993-1994);

· Старший следователь прокуратуры Фрунзенского района города Алматы, помощник прокурора, старший помощник, заместитель прокурора Медеуского района города Алматы (1994-1999);

· Заместитель начальника Управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры города Алматы, старший помощник прокурора города Алматы по исполнительному производству (1999-2002);

· Прокурор, старший прокурор Управления по надзору за следствием и дознанием в органах Министерства внутренних дел одноименного Департамента Генеральной прокуратуры Республики (2002-2003);

· Заместитель начальника, начальник Управления по надзору за законностью следствия и дознания в органах Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Комитет уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, Агентства по чрезвычайным ситуациям и на транспорте Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2003-2007);

· Заместитель прокурора Костанайской области (2007-2010);

· Начальник Управления - Руководитель аппарата Центральной транспортной прокуратуры (10.2010-01.2011);

· Заместитель Председателя Комитета промышленности Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (01.2011-10.2014);

· Заместитель Председателя Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (10.2014-2018);

· Заместитель заведующего Отделом правоохранительной системы Совета Безопасности РК (с 2019)

Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:

· Служба в рядах Советской Армии (1987-1989)

· Старший советник юстиции

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