На Шардаринском водохранилище задержаны десять браконьеров

Преступная группа орудовала в течение нескольких лет.

Заместитель начальника областного департамента полиции подполковник полиции Курманбек Сахов сообщил на брифинге о задержании преступной группы браконьеров, в течение многих лет промышлявшей незаконной добычей рыбы на Шардаринском водохранилище, передает zakon.kz.

В начале апреля текущего года в Департамент полиции Туркестанской области поступило заявление о том, что неизвестные лица занимаются незаконной ловлей рыбы на территории водохранилища Шардары. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по ст.335 УК РК (незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений). Сразу в департаменте создали специальную оперативную группу, нацеленную на раскрытие и задержание неизвестных, - рассказал Сахов.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники криминальной полиции областного департамента вышли на след преступной группы, которая занималась незаконной ловлей рыбы. Это результат работы полиции не одного дня. Практически в течение двух месяцев оперативники по крупицам собирали доказательства. Изучали связи всех участников, подозреваемых в преступном промысле.

В результате в начале июня полицейскими задержана группа лиц в количестве 10 человек, 3 из которых женщины. Все они жители Туркестанской области и г. Шымкент в возрасте от 20 до 53 лет. В качестве вещественных доказательств у них изъяты рыболовные снасти (электроудочка, сети, металлические крючки), 13 моторных и резиновых лодок, 389 патронов 12 калибра, более полутора тонны свежей рыбы и 425 килограмм копченой рыбы.

Нанесенный материальный ущерб составляет более 8 миллионов тенге. В качестве подозреваемых взяты под стражу 3 человека и 7 находятся под подпиской о невыезде.

Как отмечается, преступная группа орудовала на Шардаринском водохранилище в течение нескольких лет. Полицейские не исключают тот факт, что в действиях браконьеров отслеживается организованный характер.

Все роли участников преступной группы были четко распределены между собой: рыбаки, незаконно вылавливали рыбу, затем сбывали скупщикам. Те, в свою очередь, реализовывали на рынках Шымкента. Также установлено, что скупщики рыбы снабжали рыбаков материально. Среди подозреваемых лиц есть две семейные пары, - отметил подполковник полиции.

Досудебное расследование продолжается.

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