Казахстану нужно построить не менее 800 школ, чтобы устранить дефицит

Качество образования и создание комфортных условий связанно именно с решением этой проблемы. В этом году будет построено дополнительно порядка 80 объектов образования - Аймагамбетов.

Казахстану нужно построить не менее 800 школ, чтобы решить дефицит мест. Об этом сегодня на отчетной встрече с населением рассказал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, сообщает корреспондент zakon.kz.

По его данным, сегодня в стране функционирует 54 аварийных, 183 трехсменных школ и насчитыается 168 тысяч дефицита мест.

С учетом демографических и миграционных процессов ситуация с нехваткой инфраструктуры в городах может ухудшаться. По прогнозным расчетам, к 2025 году дефицит мест может составить порядка 500 тысяч мест в наших школах. Мы это видим, поэтому в госпрограммах развития образования и науки заложен показатель, и мы планируем строительство не менее 800 школ. Это позволит решить проблему, - сообщил он.

Он также обратил внимание, что сегодня нужно решать проблемы не только аварийных и трехсменных школ, но и переходить на односменные школы.

Качество образования и создание комфортных условий связанно именно с решением этой проблемы. В этом году будет построено дополнительно порядка 80 объектов образования, - заключил министр.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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