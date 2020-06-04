Более 9 тысяч человек обратились с заявлениями в рамках резонансных уголовных дел с ломбардами

В настоящее время расследуются резонансные уголовные дела в отношении руководителей ТОО "Гарант 24 Ломбард", "Estate Ломбард" и "Выгодный заем".

Заместитель министра внутренних дел РК Арыстангали Заппаров рассказал о проводимой в стране работе по противодействию деятельности финансовых пирамид, передает корреспондент zakon.kz.

В каждом регионе созданы спецгруппы по противодействию деятельности финансовых пирамид. За последние три года по статье 217 УК РК возбуждено 42 уголовных дела, по которым расследовалось 975 эпизодов. В 2017 году 11 дел, в 2018 году 9 дел, в 2019 году 10, и на сегодняшний день 12 уголовных дел, - сказал Заппаров на пленарном заседании Сената при обсуждении поправок по вопросам лотерей и лотерейной деятельности.

По его данным, выявлено 38 преступных групп, в том числе одна транснациональная.

Нашим министерством расследовалось уголовное дело в отношении граждан Казахстана, России и Испании, которые создали финансовую пирамиду под названием "Квестри холдинг" (Questra Holdings). В декабре 2019 года осуждены к длительным срокам от 8 до 10 лет. Общи ущерб, нанесенный данной группой, более 9 млрд тенге, - сообщил представитель ведомства.

Также он рассказал о громких делах по ломбардам.

В текущем году нами расследуются резонансные уголовные дела в отношении руководителей ТОО "Гарант 24 Ломбард", "Estate Ломбард" и "Выгодный заем". Филиалы этих компаний функционировали в 15 регионах, куда были вовлечены более 39 тысяч человек. На сегодняшний день с заявлениями обратились 9393 граждан, расследование дела находится на контроле руководства министерства, - заключил Заппаров.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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