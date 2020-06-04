"Көк тудың желбірегені": Талдыкорганские высотки украсили флагами Республики Казахстан

Также в ходе акции жителям и гостям города были заданы интеллектуальные вопросы о государственных символах.

Ко Дню государственных символов в Алматинской области проведена акция "Көк тудың желбірегені". В рамках празднования, на каждом уровне, целых трех высоток микрорайона "Болашак", были установлены флаги Республики Казахстан, передает zakon.kz.

Кроме того, государственное знамя также вывешено по обе части здания "Дома журналистов".

Также в ходе акции жителям и гостям города были заданы интеллектуальные вопросы о государственных символах. А в награду за правильный ответ, они получили миниатюрные экземпляры Государственного флага.

Так, около тысячи жителей Талдыкоргана встретились в интеллектуальной борьбе, отвечая на вопросы о Государственной символике РК. Кроме того, в рамках празднования, на каждом уровне, целых трех высоток микрорайона "Болашак", были установлены флаги Республики Казахстан.

Отметим, организаторами данного мероприятия являются управление внутренней политики Алматинской области и КГУ "JETISÝ MEDIA".

По словам организаторов, массовые празднества отменены, однако создать праздничное настроение помогли мероприятия организованые с целью привить уважение к Государственным символам, которые являются основой нашей Независимой страны.

Данную акцию жетысусцы поддержали и начали публиковать в соцсетях данный челлендж, разместив фото и видео контент под тэгом #туымтұғырым.

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