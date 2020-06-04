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Полицейского в Актобе подозревают в краже 70 тысяч тенге у потерпевшего

Досудебное расследование продолжается.

Фото : Скриншот видео4 июня 2020, 12:31

Инспектора городского отдела полиции №1 Астанинского района УП Актобе подозревают в коррупции, сообщает zakon.kz.

Полицейский, используя служебное положение, предложил помощь в возврате автомобиля Opel Zafira. Транспортное средство ранее было изъято по уголовному делу в отношении руководства ТОО "Гарант 24 Ломбард". Путем обмана и злоупотребления доверием украл у жителя Актюбинской области 70 тыс. тенге, - уточнили в департаменте Антикоррупционной службы.

Процессуальное задержание в отношении подозреваемого не применялось в связи с полным признанием вины.

Досудебное расследование продолжается.

Иные сведения в интересах следствия не разглашаются.


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