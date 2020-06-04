Полицейского в Актобе подозревают в краже 70 тысяч тенге у потерпевшего
Досудебное расследование продолжается.
Фото : Скриншот видео4 июня 2020, 12:31
Инспектора городского отдела полиции №1 Астанинского района УП Актобе подозревают в коррупции, сообщает zakon.kz.
Полицейский, используя служебное положение, предложил помощь в возврате автомобиля Opel Zafira. Транспортное средство ранее было изъято по уголовному делу в отношении руководства ТОО "Гарант 24 Ломбард". Путем обмана и злоупотребления доверием украл у жителя Актюбинской области 70 тыс. тенге, - уточнили в департаменте Антикоррупционной службы.
Процессуальное задержание в отношении подозреваемого не применялось в связи с полным признанием вины.
Досудебное расследование продолжается.
Иные сведения в интересах следствия не разглашаются.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5025897-dc8750037e9ae1a6401a69e4a9fde6a4
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...