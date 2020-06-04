За что арестован руководитель управления культуры Нур-Султана
Он подозревается в получении взятки.
Фото : кадр из видео4 июня 2020, 12:33
Руководитель Управления культуры и спорта Нур-Султан арестован по подозрению в получении взятки, сообщает zakon.kz.
Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование в отношении руководителя Управления культуры и спорта Нур-Султана.
Он подозревается в получении взятки в размере 10 млн тенге за покровительство по заключенному договору о государственных закупках на оказание услуг по проведению мероприятий в честь празднования "Наурыз мейрамы-2020" на общую сумму 195 млн тенге, - сообщили в ведомстве.
С санкции следственного суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Расследование продолжается.
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