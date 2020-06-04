Задержаны районные замакима и руководитель аппарата акима в Алматинской области

Окончательное решение о степени виновности подозреваемых будет вынесено судом.

В двух районах Алматинской области чиновников подозревают в коррупции, передает zakon.kz.

Антикоррупционной службой по Алматинской области начато досудебное расследование в отношении заместителя акима Карасайского района области и представителя ТОО по подозрению в совершении особо тяжкого коррупционного преступления.

Они подозревается в получении и дачи взятки от суммы заключенного договора о государственных закупках в особо крупном размере в сумме порядка 33 млн тенге (32 543 424 тенге) от представителя ТОО за общее покровительство при осуществлении строительства объекта Карасайского района Алматинской области – 2 очередь на сумму порядка 660 млн тенге (656 075 430 тенге) по государственной программе "Дорожная карта 2020". Расследование продолжается, - сообщили в Антикоррупционной службе.

Также, Антикоррупционной службой по Алматинской области начато досудебное расследование в отношении руководителя аппарата акима Кербулакского района Алматинской области и представителя ТОО по подозрению в совершении тяжкого коррупционного преступления.

Они подозревается в хищении бюджетных денежных средств, которые в период с марта по апрель 2020 года, путем присвоения и растраты, похители бюджетные денежные средства в крупном размере на сумму порядка 5 млн тенге (4 930 548 тенге), выделенных по государственной программе «Дорожная карта занятости 2020» на выполнение строительных работ по объектам расположенных в Кербулакском районе Алматинской области, - сообщили в Антикоррупционной службе.

Расследование продолжается.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемых будет вынесено судом.

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