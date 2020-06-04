С насилием и буллингом будут бороться в школах

По словам министра образования, в ближайшее время будет меняться сфера охраны прав детей.

Комиссия по делам несовершеннолетних не показывает эффективной работы. Так считает министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, сообщает корреспондент zakon.kz.

По его словам, в ближайшее время будет меняться сфера охраны прав детей как в селах, так и в городах. Алгоритм работы будет изменен у 228 Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

По предложению общественности мы сейчас дополнительно дали им компетенции и изменили их правила деятельности. Потому что на сегодняшний день мы видим, что Комиссий по делам несовершеннолетних по эффективности, которую нам следует от них ожидать, не показывают, к сожалению. Поэтому нам необходимо эту работу пересмотреть, - сказал он на отчетной встрече с населением.

По его словам, главный приоритет работы – обеспечение безопасности детей. И на данный момент министерство с заинтересованными госорганами проводит работу над совершенствованием законодательства в данной сфере.

Теперь, согласно новой поправке, педагоги и работники сферы здравоохранения и социальной защиты населения обязаны незамедлительно информировать правоохранительные органы о фактах совершения несовершеннолетними или в их отношении правонарушений. Ужесточена ответственность за насилие детей и за другие деяния путем увеличения сроков лишения свободы и других санкций, - рассказал министр.

В своей речи Аймагамбетов затронул тему детского суицида. Он отметил, что этому вопросу в министерстве уделяется особое внимание.

Вопросы суицида, буллинга являются очень актуальными. На сегодняшний день мы можем говорить, что практически во всех областях наши коллеги работают по разным программам. Социально-психологическая служба все еще работает недостаточно эффективно. Здесь быстрых результатов не бывает и нужна системная трансформация. И эта трансформация началась, - заключил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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