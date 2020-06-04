Девочку запытали до смерти из-за потери домашних попугаев

Полиция задержала подозреваемых.

Восьмилетняя девочка, работающая горничной, погибла из-за того, что случайно выпустила домашних попугаев. Об этом пишет CNN, передает zakon.kz.

Ребенок открыла клетку, чтобы покормить их. Однако пернатые вылетели и исчезли.

По информации местной полиции, работодатели, которые ведут бизнес по покупке и продаже животных, в качестве наказания избили ее до потери сознания и бросили в больнице. Она скончалась в понедельник, 1 июня.

Девочка была доставлена в больницу и все еще была жива. У нее были раны на лице, руках, травмы грудной клетки и ног. Кроме того у нее были видны синяки на бедрах, возможно она подверглась сексуальному насилию, - говорится в отчете расследования.

Полиция задержала подозреваемых. Ожидаются результаты экспертизы, по итогам которой подозреваемым могут выдвинуть официальные обвинения.

Сообщается, что девочку наняли присматривать за малышом семьи, в ответ подозреваемые предложили оплатить ее образование.

Проблема детского труда особо распространена в Пакистане, говорится в отчете Комиссии по правам человека страны за 2018 год. Согласно тем данным, в стране работает около 12 миллионов детей.

Жестокое обращение с несовершеннолетними домашними работниками ранее попадало в сводки новостей.

В июне 2018 года судья и его жена из Исламабада были приговорены к трем годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 000 рупий (около 1,2 млн тенге) каждый за то, что они удерживали 10-летнюю девочку-горничную. Они обжигали ей руку, когда пропала метла, били и угрожали ей.

Другая 11-летняя горничная, была избита дубинками и сожжена своими работодателями. В Комиссии по правам человека отмечают, что это только верхушка айсберга.

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