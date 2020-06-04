День государственных символов отметили автопробегом в Таразе

Мероприятие завершилось в Парке Первого Президент.

В Таразе праздничное мероприятие стартовало на аллее молодежи. Здесь собрались байкеры, участники автоклубов и спортсмены, сообщает zakon.kz.

Волонтеры развернули большой флаг Казахстана.

В сегодняшнем мероприятие изъявили принять участие 40 спортсменов на велосипедах, 20 представителей джип клуба, 20 байкеров и 20 участников от BMW клуба Тараза, отметила руководитель отдела внутренней политики Тараза Улана Сламбековна.

Колона из автомобилей и мотоциклов с патриотической символикой в сопровождении полиции проехала по улицам областного центра, а волонтеры пешком пронесли флаг по центральному проспекту Тараза.

Мероприятие завершилось в Парке первого Президента, где в 10 часов был исполнен Гимн Республики Казахстан.

Мы уже не первый год принимаем участие в этой акции. Хочу отметить патриотизм наших горожан. Они всегда активно учувствуют в подобных мероприятиях. Этот праздник особенный, я считаю его одним из главных в стране. Ведь символы Казахстана – это лицо государства, олицетворяющие его идентичность и суверенитет. Каждый гражданин должен знать их значение и смысл, - говорит Еркен Курбанов, представитель джип клуба Тараза.

Стоит отметить, что ввиду действующего в Жамбылской области карантина в этом году пришлось отказаться от концертных мероприятий и флеш-мобов.

Однако жители все же поучаствовали в праздновании и показали свой патриотический настрой. Во всех районах области и в самом областном центре они вывесили государственные флаги в окнах своих домов и с балконов многоэтажек.

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