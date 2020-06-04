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Токаев: Вместе мы добьемся новых побед

Герб, флаг и гимн олицетворяют высшие ценности нашей Независимости - Президент.

Фото : kaznews.kz4 июня 2020, 13:16

Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем государственных символов, сообщает zakon.kz.

На своей странице в twitter он отметил, что вместе можно добиться победы.

Поздравляю граждан РК с Днем госсимволов! Герб, флаг и гимн олицетворяют высшие ценности нашей Независимости – мир, единство, согласие, прогресс. Уверен, вместе мы добьемся новых побед на пути строительства сильного, авторитетного государства, стоящего на страже интересов народа, - написал он.


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