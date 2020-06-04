В Акмолинской области отмечают День государственных символов

Многие учреждения области сегодня вывесили государственные флаги на балконах и окнах административных зданий.

В Акмолинской области празднование Дня государственных символов началось с самого утра, сообщает zakon.kz.

В этот день инициаторами поздравлений жителей страны стали субъекты бизнеса. На прилегающих к предприятию территориях сотрудники предприятий "Евразия групп Казахстан", "Агример Астық", "Гормолзавод" и "Ақсай нан" исполнили Гимн страны, передает управление внутренней политики.

Сегодня государственные символы наглядно показывают нашу стабильность и независимость. Государством, несмотря на вынужденные ограничения, связанные с пандемией коронавируса, предпринимаются меры для социальной поддержки казахстанцев. Давайте трудиться и любить нашу родину, - подчеркнула о. директора филиала "Евразия групп Казахстан" Елена Звольская-Фоминова.

Далее праздник в Кокшетау продолжился акцией "Менің туым – менің Отаным" размещением государственных флагов на жилых комплексах, в которой активное участие приняли жители домов на проспекте Н.Назарбаева, тем самым продемонстрировав сплоченность и сопричастность к празднованию.

Жители дома на улице, носящей имя прославленного батыра Бауыржана Момышұлы, вывесили флаги Казахстана на балконах своих квартир.

Непередаваемое настроение праздника передала патриотическая акция "Ел рәміздері – еркіндік нышаны", прошедшей на самой высокой точке города - сопке "Бұқпа", где 14 волонтеров на расстоянии 2 метра друг от друга растянули огромный флаг, покрывшей всю поверхность видимой части для жителей областного центра возвышенности.

Наши государственные символы на различных международных мероприятиях вызывают у казахстанцев гордость за свою страну. Например, когда мы, спортсмены, побеждаем на соревнованиях, и в честь наших побед поднимается наш флаг, исполняется наш гимн, переживаем непередаваемые чувства, - поделилась участник акции, бронзовый призер чемпионата мира по боксу Карина Ибрагимова.

К слову, многие учреждения области сегодня вывесили государственные флаги на балконах и окнах административных зданий.

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