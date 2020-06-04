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Более пяти тысяч россиян умерли от коронавируса

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 4 июня превысило 6,51 миллиона человек.

Фото : Pixabay4 июня 2020, 13:39

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 5 384, за последние сутки зафиксировано 169 летальных исходов, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности могут произойти корректировки.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 4 июня превысило 6,51 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост числа заразившихся за сутки составил 133,4 тысячи. За весь период пандемии скончались 386 073 пациента, 2,8 миллиона человек выздоровели.


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