За проведение незаконной лотереи в Казахстане вводят штрафы

Штраф на физических лиц составит 100 МРП.

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лотерей и лотерейной деятельности", передает корреспондент zakon.kz.

Как рассказала министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, в ходе заседаний рабочих групп депутатами в законопроект были внесены ряд поправок. В частности, в законопроект введена административная ответственность за проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи.

Штраф на физических лиц составит 100 МРП, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - 300 МРП, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 500, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 1000 МРП. При совершении повторного нарушения в течение года после наложения административного взыскания, штраф на физических лиц составит 200 МРП, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - 750 МРП, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 1000, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 2 000 МРП с конфискацией доходов, полученных вследствие совершения административного правонарушения, - сообщила она.

Также предусматривается введение запрета на рекламу лотереи, за исключением рекламы, размещаемой оператором лотереи и (или) распространителями (агентами) лотереи в рамках договора поручения, заключаемого с оператором лотереи.

В настоящее время официальным оператором лотереи на 15 лет утверждено АО "Сәтті Жұлдыз". Это закреплено постановлением Правительства от 2017 года. Компания реализует 32 вида лотереи, с общим оборотом с начала деятельности – 18,5 млрд тенге. За этот срок оператор выплатил 2,7 млрд тенге налогов, на развитие спорта – 421,7 млн тенге и выигрышей на сумму 12,1 млрд тенге.

Вдобавок депутатами продолжен поправка по введению классификации лотерей в зависимости от территории и технологии их проведения, а также от способа формирования призового фонда с регламентацией порядка, условий и особенностей их проведения на уровне правил, утверждаемых уполномоченным органом. В связи с введением в закон понятия "распространитель (агент) лотереи", предложено регламентировать основание деятельности распространителя лотереи в отдельной статье, - указала глава ведомства.

Помимо этого, предложено ввести требование к содержанию электронной формы лотерейного билета, квитанции или иных документов: наименование оператора лотереи;

номер лотерейного билета, квитанции или иного документа; цену лотерейного билета, квитанции или иного документа; ссылку на доступ к расширенной информации о месте нахождения, номерах телефонов и интернет-ресурсе оператора лотереи, наименовании лотереи, номере или наименовании тиража (для тиражных лотерей), дате и месте проведения розыгрыша призового фонда (для тиражной лотереи), месте и сроках получения выигрыша, размере призового фонда.

Предложено расширить обязанности тиражной комиссии: подтверждение соответствия условий проведения лотереи требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности; подтверждение количества участвующих в розыгрыше тиража лотерейных билетов, квитанций или иных документов; подтверждение результатов проведения тиража путем подписания членами тиражной комиссии протокола тиражной комиссии и официальной таблицы результатов проведения тиража.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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