Умерла известный казахстанский дирижер Раиса Садыкова
Садыкова - первая казашка ставшая профессиональным дирижером.
Фото : Facebook4 июня 2020, 14:01
Скончалась казахстанский дирижер Садыкова Раиса Кудайбергеновна, сообщает zakon.kz.
По информации пресс-службы Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая, долгие годы она была дирижером ГАТОБ им.Абая, вела оперные, балетные и множество детских спектаклей.
Коллеги вспоминают ее потрясающий характер и невероятную любовь к своему делу.
Раиса Кудайбергеновна Садыкова первая казашка ставшая профессиональным дирижером. Уроженка Алматинской области. Окончила Алматинское музыкальное училище, Алматинскую консерваторию (Казахская национальная консерватория имени Курмангазы), Санкт-Петербургскую консерваторию имени Н.Римского-Корсакова. Работала в 1964-1975 гг. артисткой Казахского национального инструментального оркестра. Долгие годы была дирижером Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая. Она останется в нашей памяти как профессионал с большой буквы и человек с огромным сердцем... - отметили в пресс-службе.
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