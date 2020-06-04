Умерла известный казахстанский дирижер Раиса Садыкова

Садыкова - первая казашка ставшая профессиональным дирижером.

Скончалась казахстанский дирижер Садыкова Раиса Кудайбергеновна, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая, долгие годы она была дирижером ГАТОБ им.Абая, вела оперные, балетные и множество детских спектаклей.

Коллеги вспоминают ее потрясающий характер и невероятную любовь к своему делу.

Раиса Кудайбергеновна Садыкова первая казашка ставшая профессиональным дирижером. Уроженка Алматинской области. Окончила Алматинское музыкальное училище, Алматинскую консерваторию (Казахская национальная консерватория имени Курмангазы), Санкт-Петербургскую консерваторию имени Н.Римского-Корсакова. Работала в 1964-1975 гг. артисткой Казахского национального инструментального оркестра. Долгие годы была дирижером Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая. Она останется в нашей памяти как профессионал с большой буквы и человек с огромным сердцем... - отметили в пресс-службе.

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