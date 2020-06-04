Олимпиаду в Токио могут сделать "упрощенной"

Похоже, главные старты четырехлетия ждет оптимизация.

Губернатор Токио Юрико Коикэ в ходе пресс-конференции заявила, что рассматривается вопрос об упрощении плана проведения Олимпийских игр, которые были перенесены с 2020 на 2021 год из-за эпидемии коронавируса, передает zakon.kz.

Нам нужно двигаться вперед, что-то рационализируя, что-то упрощая. Государство и оргкомитет продумают, как это сделать. Я хочу сделать это, и я хотела бы думать в сотрудничестве с национальным правительством и организационным комитетом. Мы проводим встречи, - сказала глава Токио в эфире NHK, дав понять, что рассматривает вопрос об упрощении проведения соревнований.

В свою очередь, генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга заявил, что вопросы по планировке организационных моментов решает МОК и оргкомитет. Определенные моменты оргкомитет координирует с правительством.

На совещании МОК и оргкомитета 16 апреля была достигнута договоренность рассмотреть возможность в том числе оптимизации и рационализации уровня сервиса. Мы хотели бы и впредь готовиться к Играм в тесном сотрудничестве с МОК и оргкомитетом, с администрацией Токио так, чтобы это стали спокойные и безопасные Игры как для спортсменов, так и для зрителей, - сказал на брифинге Суга.

Олимпиада и Паралимпийские игры в Токио будут отложены на один год из-за нового коронавируса, а Олимпиада начнется 23 июля следующего года, а Паралимпийские игры - 24 августа следующего года.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!