Именные часы получили патриоты Костаная

Благодарственные письма, цветы и именные часы от акима Костанайской области получили 15 активистов из разных сфер.

Таким образом в День государственных символов подвели итоги областного конкурса "Я патриот" передает zakon.kz. Всего на участие в нем подали заявки 103 человека.

Награждение прошло в торжественной обстановке, правда пригласили на него только нескольких победителей в целях карантинной безопасности, активисты из районов получат свои награды на местах. В первую очередь хочу поблагодарить своих родителей и своего тренера за поддержку.

В этом году организатором в лице областного управления внутренней политики было отобрано 15 победителей по 10 номинациям разных сферах как культура, медицина, образование, спорт, - отметил заместитель акима Костанайской области Марат Жундубаев. - Это один из конкурсов, которые мы проводим ежегодно. Он особенен тем, что те люди, которых мы награждаем вносят свой вклад в развитие малой родины и в целом прославляют нашу страну. Надеюсь, что имена победителей этого конкурса мы услышим еще много раз.

Для людей разных профессий с активной гражданской позицией в этот день звучали слова благодарности и аплодисменты.

Победительницей в сфере спорта стала Надежда Рябец, мастер спорта завоевавшая олимпийскую лицензию на участие в играх в Токио 2021 году.

Поздравляю всех с Днем государственных символов Казахстана, - обратилась к собравшимся она. - Я из Карабалыкского района, в бокс меня привел мой отец. В первую очередь хочу поблагодарить своих родителей и своего тренера за поддержку. Когда я на ринге в первую очередь думаю о своей стране и родине. Чувствую какая ответственность сейчас лежит на мне, поэтому я приложу все свои силы для того, чтобы их оправдать и достичь успеха, чтобы наш флаг гордо развивался, а гимн гордо звучал на олимпийском пьедестале.

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