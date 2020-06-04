В честь праздника в акимате Карагандинской области в онлайн-режиме прошел круглый стол

Исполнением гимна открылось заседание круглого стола.

За 28 лет государственные символы страны стали неотъемлемой частью имиджа Казахстана. Воспитание уважительного отношения к ним и явилось темой круглого стола "Философия государственных символов Республики Казахстан в истории Великой степи", прошедшего онлайн в акимате Карагандинской области в День государственных символов РК, сообщает zakon.kz.

В заседании круглого стола приняли участие глава региона Женис Касымбек; автор государственного герба, известный общественный деятель, профессор Евразийского национального университета Жандарбек Малибеков; члены областной комиссии по госсимволам, общественные деятели, ученые, представители молодежи и др.

Исполнением гимна открылось заседание круглого стола. Аким области поздравил всех участников с праздником и отметил важность государственных символов в жизни каждого казахстанца.

Поздравляю вас с одним из самых важных для каждого гражданина Казахстана днем - Днем государственных символов! 28 лет назад, 4 июня, на основе государственной идеологии Казахстана были приняты основные атрибуты страны, и на карте мира был определен статус независимого Казахстана. Демонстрируя нашу независимость миру, госсимволы отражают многовековую историю и культуру нашего народа, населявшего Великую степь. В главном законе страны говорится, что каждый гражданин обязан уважать государственные символы Республики Казахстан. Как вместе с молоком матери впитывается любовь к родной земле, так и с семьи начинается воспитание патриотизма. С простых семейных историй, с чтения национальной литературы, с совместных игр, - подчеркнул Женис Касымбек.

Ровно в 11.00 четвертого июня гимн Республики Казахстан прозвучал во всех регионах Карагандинской области. В акции приняли участие порядка 1 000 организаций и более 10 000 человек. Кроме того, во всех городах и районах в этот день проходят сотни мероприятий, посвященных Дню государственных символов. Такое уважение к основным атрибутам нашей страны должно стать нормой каждого дня, отметил аким области.

Мысль главы области поддержали и гости круглого стола. По мнению Жандарбека Малибекова, молодому поколению необходимо прививать патриотизм, знакомя с историей создания государственных символов.

Поздравляю всех вас с этим священным днем - Днем государственных символов Республики Казахстан! Как сейчас помню, наш герб был принят 4 июня 1992 года в 17.27. 360 депутатов проголосовали за него. Изначально была критика, но мы все учли. Основная идея герба - это шаңырак. В древние времена в Улытауском районе и в других знаковых местах нынешнего Казахстана вожди племен оставляли свои отметки. Смысл этих символов - мәңгілік ел, то есть независимость и свобода. Так что Карагандинская область внесла свой вклад в историю создания герба, - сказал Жандарбек Малибеков.

Зиябек Кабулдинов, директор Института истории и этнологии им. Ш. Валиханова, профессор кафедры истории Казахстана, считает, что для пропаганды государственных символов нужно использовать и опробованные международные методы.

Отрадно, что первая конференция по госсимволике в онлайн-формате проходит в Карагандинской области. Для пропаганды госсимволов нужно использовать и международный опыт, и методы. Например, в Швеции празднуют День флага. Почему бы и нам так не сделать? В Бельгии есть памятник гимну. Почему бы и у нас не практиковать это? И таких примеров очень много, - рассуждает Зиябек Кабулдинов.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что воспитание уважительного отношения к государственным символам - непрерывный процесс. Причем этим процессом должны быть охвачены все категории населения.

В завершение мероприятия благодарственными письмами акима Карагандинской области были отмечены граждане, отличившиеся в общественной жизни региона.

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