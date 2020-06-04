Проверки предприятий, находящихся на карантине, будут приостановлены

Органами государственных доходов будут проводиться внеплановые проверки по конкретным нарушениям.

С момента окончания режима чрезвычайного положения налоговые и таможенные проверки возобновляются с учетом режима работы субъектов предпринимательства, сообщает zakon.kz.

В случае ухода сотрудников проверяемого предприятия на карантин, субъекту предпринимательства вручается требование о предоставлении документов с приостановлением проверки до возобновления деятельности и появления возможности предоставления документов к проверке, - сообщили в КГД МФ РК.

На сегодняшний день в производстве находится 1403 налоговых и 382 таможенных проверок.

Вместе с тем в целях сокращения прямых контактов с УВЭД большинство не назначенных выездных таможенных проверок будут переведены на дистанционный формат путем назначения камеральных таможенных проверок без посещения субъектов предпринимательства (более 60 проверок).

В целях поддержки бизнеса, КГД отказался от формирования графика проведения налоговых проверок на второе полугодие 2020 года, а это порядка 700 проверок, - отметили в ведомстве.

Органами государственных доходов будут проводиться внеплановые проверки по конкретным нарушениям.

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