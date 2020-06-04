Австралиец выгнал премьер-министра и журналистов с газона
Хозяин дома был недоволен тем, что люди стояли в его дворе.
Фото : кадр из видео4 июня 2020, 15:33
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон рассказывал журналистам о планах предоставления субсидий жителям на ремонт домов. Хозяин дома вышел на крыльцо и прогнал их со своего газона. Об этом пишет BBC, передает zakon.kz.
Десять тысяч австралийцев... Этот проект создаст рабочие места... лимит доходов будет опубликован, - говорил Моррисон телевизионщикам.
Однако политик не успел закончить свою речь. На крыльцо вышел недовольный хозяин дома.
Не могли бы вы уйти с газона, пожалуйста? - попросил мужчина.
Премьер-министр попросил журналистов отодвинуться.
Давайте скорее. Ребята, я только недавно засеял участок, - сказал мужчина.
Перед хозяином дома извинились, и политик продолжил выступление.
Пользователи YouTube оценили беспокойство мужчины.
"Никто не понимает, что означает ухоженный газон для мужчины"; "Говорит премьер-министру и журналистам уйти с его газона, а затем поднимает большой палец вверх. Это самая "австралийская" вещь"; "Я не виню мужчину. Вырастить газон весьма трудно", - написали люди в комментариях.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5025953-1efc63f0d05b9bfa30ebbefc84aeda67
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...