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Австралиец выгнал премьер-министра и журналистов с газона

Хозяин дома был недоволен тем, что люди стояли в его дворе.

Фото : кадр из видео4 июня 2020, 15:33

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон рассказывал журналистам о планах предоставления субсидий жителям на ремонт домов. Хозяин дома вышел на крыльцо и прогнал их со своего газона. Об этом пишет BBC, передает zakon.kz.

Десять тысяч австралийцев... Этот проект создаст рабочие места... лимит доходов будет опубликован, - говорил Моррисон телевизионщикам.

Однако политик не успел закончить свою речь. На крыльцо вышел недовольный хозяин дома.

Не могли бы вы уйти с газона, пожалуйста? - попросил мужчина.

Премьер-министр попросил журналистов отодвинуться.

Давайте скорее. Ребята, я только недавно засеял участок, - сказал мужчина.

Перед хозяином дома извинились, и политик продолжил выступление.

Пользователи YouTube оценили беспокойство мужчины.

"Никто не понимает, что означает ухоженный газон для мужчины"; "Говорит премьер-министру и журналистам уйти с его газона, а затем поднимает большой палец вверх. Это самая "австралийская" вещь"; "Я не виню мужчину. Вырастить газон весьма трудно", - написали люди в комментариях.


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