Мирзагалиев высказался об Иле-Алатауском нацпарке

Вместе мы сохраним наше природное богатство - министр.

Магзум Мирзагалиев поделился своим мнением относительно обустройства Иле-Алатауского нацпарка, сообщает zakon.kz.

Об этом министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана написал на своей странице в twitter.

По его словам, необходимо развивать нацпарки.

Представители общественности выражают обеспокоенность по вопросу обустройства Иле-Алатауского нацпарка. Позиция министерства по этому вопросу такова: развивать нацпарки необходимо, без нагрузки на природу. — Magzum Mirzagaliev (@MirzagalievKZ) June 4, 2020

Представители общественности выражают обеспокоенность по вопросу обустройства Иле-Алатауского нацпарка. Позиция министерства по этому вопросу такова: развивать нацпарки необходимо, без нагрузки на природу. Нужно сместить нынешний акцент в их развитии: прекратить строить громоздкие здания (рестораны, отели), а сделать упор на развитие эко-туризма, обустраивать тропы, возводить только легкие конструкции, чтобы вмешательство в окружающую среду было минимальным, - отметил он.

Также Мирзагалиев отметил, что министерство инициирует создание общественного Совета.

Вместе с тем, чтобы снять все имеющиеся вопросы, наше ведомство инициирует создание общественного Совета по развитию нацпарков, куда войдут эксперты в области, представители министерства, общественности, эко-активисты…Совет сможет осуществлять контроль за выполнением обязательств со стороны инвестора, участвовать в обсуждении плана развития нацпарка и, в случае необходимости, влиять на реализацию его аспектов. Призываю всех заинтересованных присоединиться к Совету, - уточнил он.

Министр считает, только вместе возможно достичь цели, к которой стремимся – сохранить наше природное богатство.

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