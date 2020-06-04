Разрушительный ураган сорвал крыши с домов в Чечне

Была нарушена подача электричества. Пострадали 11 человек.

В Чечне разрушительный ураган сорвал крыши домов, повалил деревья и рекламные щиты. Пострадали 11 человек, передает zakon.kz со ссылкой на "Московский Комсомолец".



Сейчас ведутся работы по возобновлению подачи света и газа в населенных пунктах.

По данным пресс-службы главы и правительства повреждены, в частности, социальные объекты и пятиэтажные жилые дома в Грозном, Гудермесе и Урус-Мартане. Причиненный ущерб подсчитывается.

В Чечне создан оперштаб по ликвидации последствий урагана. Вечером в среду, не дожидаясь улучшения погодных условий, глава Чечни поручил экстренным службам начать работы.

Ни один человек не будет оставлен наедине со своей бедой, - сказал Рамзан Кадыров, пообещав расселить семьи из поврежденных ураганом жилых домов.

Все ремонтные мероприятия должны быть выполнены в течение дня. Подача света и газоснабжения должна быть возобновлена уже сегодня, - поставил задачу Рамзан Кадыров, добавив, что в условиях пандемии не должно оставаться обесточенным ни одно медучреждение - необходимо задействовать резервные источники питания.

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