На сопке Букпа волонтеры подняли госфлаг

Флаг, Герб, Гимн – это наша гордость.

4 июня в стране отмечается один из важнейших праздников Независимого Казахстана - День государственных символов, сообщает zakon.kz.

Как отмечает управление внутренней политики Акмолинской области, в связи с карантийными мерами многие привычные для казахстанцев мероприятия прошли в режиме онлайн, а традиционные офлайн проведены с соблюдением всех необходимых мер.

Так, в Бурабайском районе прошло открытие флагштока и поднятие государственного флага. В центре Щучинска теперь развивается флаг страны. Мероприятие продолжилось автопробегом с поднятием 20 флагов на гору Болектау под звучание государственного гимна. Теперь туристам, прибывшим в казахстанскую Швейцарию будет видно символику страны со 150-метровой высоты.

В Кокшетау улицы города украшены государственными флагами. На административных зданиях и жилых массивах расположилось порядка 200 полотен с изображением флага Казахстана, установлены более 40 билбордов. Глаз горожан в праздничные дни радуют различные плакаты, фермовые конструкции, напоминающие кокшетауцам о важном событии страны.

В честь праздника в областном центре на сопке Букпа с участием волонтеров областного центра прошла акция «Ел рәміздері – еріндік нашаны». Развивающиеся ветром флаги, звучание государственного гимна не могло не привлекать внимание горожан.

Наши Флаг, Герб, Гимн – это наша гордость. Очень важно чтобы при виде нашей символики или при звучании гимна, казахстанский народ испытывал трепет и любовь к родной земле. Воспитание молодого поколения на принципах патриотизма – одна из наших приоритетных задач на сегодняшний день. Именно поэтому все эти мероприятия – крайне важны для всех граждан страны. Для строительства развитого Казахстана, нам необходимо сопереживание стране со стороны граждан, которое достижимо лишь воспитанием чувства глубокого патриотизма, - подчеркнул участник акции, член Клуба автолюбителей "Cars kz" Адильбек Бурганов

К слову, в Акмолинской области прошло более тысячи мероприятий, посвященных Дню государственных символов Казахстана. Это не только украшенные улицы и автопробеги, но и челенджи по исполнению гимна, викторины, различные конкурсы в онлайн формате и многое другое.

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