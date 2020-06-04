Байбек пригласил неравнодушных и креативных казахстанцев принять участие в праймериз

На предстоящих праймериз с учетом современных трендов параллельно с традиционным планируется проведение онлайн-голосования.

Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек пригласил казахстанцев принять участие в праймериз, сообщает zakon.kz.

Дорогие друзья! Поздравляю всех с Днем государственных символов Республики Казахстан, олицетворяющих Независимость, суверенитет и многовековую историю нашего народа. ⠀

Лидер партии "Nur Otan" Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о проведении с 17 августа по 3 октября т.г. внутрипартийного отбора - праймериз. Это один из современных механизмов внутрипартийной демократии, являющийся важнейшим элементом объявленной Елбасы "перезагрузки" партии "Nur Otan". Основная цель праймериз - выявление на основе конкурентной борьбы новых лидеров для дальнейшего формирования партийных списков на предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты всех уровней, - отметил он на своей странице в Instagram.

Байбек вспомнил, что в 2019 году в ряды вступили порядка 20 тысяч человек.

⠀



Как вы помните, в прошлом году мы проводили в пилотном режиме отбор кандидатов в кадровый резерв "Nur Otan". Проект проводился в 14 городах и районах, различных по социально-экономическому развитию, количеству жителей и представленности социальных групп. Сформирован кадровый резерв из 10 тысяч партийцев. В наши ряды вступили порядка 20 тысяч человек. После активного изучения передового международного опыта и широкого внутрипартийного обсуждения, голосованием среди членов Политического совета партии приняты Правила проведения праймериз. Уже завтра они будут опубликованы на нашем официальном сайте, - уточнил Байбек.



⠀

На предстоящих праймериз с учетом современных трендов параллельно с традиционным планируется проведение онлайн-голосования.

⠀



В ближайшее время мы начнем обучение для желающих участвовать во внутрипартийном отборе. Школой политического менеджмента будут организованы онлайн-семинары по навыкам коммуникаций, работе с избирателями, публичным выступлениям и многое другое. Как отметил Лидер партии Н.А. Назарбаев, "в партийные списки должны войти представители разных слоев населения, авторитетные, пользующиеся доверием граждан соотечественники". Обеспечение социального партийного лифта является одной из ключевых задач для нашей партии. Поэтому наряду с членами партии приглашаем всех неравнодушных, талантливых и креативных казахстанцев принять активное участие в предстоящих праймериз, - заключил он.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!