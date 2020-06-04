МОН РК пересматривает содержание, стандарты и методы дошкольной подготовки

В ходе отчетной встречи глава МОН не только обозначил планы, но и остановился на итогах 2019 года.

Дошколят будут готовить по новым программам. Об этом в прямом эфире в Facebook сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, сообщает zakon.kz.

В ходе отчетной встречи глава МОН не только обозначил планы, но и остановился на итогах 2019 года. Так, по его словам, в прошлом году удалось увеличить сеть дошкольных организаций до 500.

Обеспечен охват детей 3-6 лет на уровне 98,5%. В некоторых регионах из-за переуплотненности и миграции населения сохраняется высокая потребность в детских садах. Это города Алматы, Нур-Султан, а также Алматинская область. Данный вопрос будет решаться совместно с акиматами регионов, - проинформировал министр.

Он также добавил, что теперь постановка детей в очередь в детские сады автоматизирована. В планах – предоставить родителям при подаче заявлений право выбора детского сада.

В планах ведомства – разработка новых программ дошкольного образования. Напомним, такое поручение на заседании НСОД дал глава государства Касым-Жомарт Токаев. Полноценная модель дошкольного развития должна быть готова до конца года.

На сегодняшний день пересматривается содержание, стандарты и методы дошкольной подготовки. К примеру, вместо обязательного изучения английского языка, будут развиваться основы грамотности, навыков счета для усиленной подготовки к школе, - добавил министр.

Отдельно глава МОН рассказал о повышении зарплат педагогам дошкольного образования. Так, в рамках Закона "О статусе педагога" их жалованье ежегодно будет повышаться на 25%, и еще на 30-50% дополнительно через новую систему аттестации.

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