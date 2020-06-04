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Гроза и сильная жара: в ряде областей объявлено штормовое предупреждение

В Кызылординской области прогнозируют 40 градусов.

Фото : oren.ru4 июня 2020, 16:53

РГП "Казгидромет" предупредил о ненастной погоде в четырех областях, сообщает zakon.kz.

По информации синоптиков, 5 июня в Алматинской области вероятность шторма составляет 90-95 %.

Ожидается местами гроза, днем ветер западный с переходом на северо-восточный, местами порывы 15-20 м/с. Также в Атырауской области местами ожидаются гроза, ветер северо-западный, северный при грозе 15-20 м/с, на юге сильная жара 35 градусов, - отметили метеорологи.

Кроме того, в Мангистауской области местами ожидается гроза.

Днем местами ожидаются сильная жара 38 градусов, пыльная буря. Ветер северо-западный, местами порывы 15-20 м/с. В Актау во второй половине дня ожидаются гроза, вечером ветер северо-западный, порывы 15-18 м/с. Вероятность шторма 90-95%. В Кызылординской области ожидается сильная жара 40 градуса, ветер северо-восточный 15-20 м/с, местами пыльная буря, - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки.


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