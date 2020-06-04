Лукашенко потребовал снизить зависимость от России

Президент подчеркнул: мало не допустить падения экономики и уровня жизни, нужно уметь работать не только в сложных условиях.

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал напутствие новому составу правительства и обозначил приоритеты работы на ближайшее время, сообщает zakon.kz.

По информации Sputnik Беларусь, президент обновил состав правительства.

Положение дел, которое складывается во всем мире, а значит, и в нашей стране, вы все знаете. Большое количество новых вызовов, которые сконцентрировались в сжатый период времени, требует предельной мобилизации усилий всех государственных органов и прежде всего правительства. Это сильнейшая проверка нашей стойкости и сохранения государства. Мы должны выдержать это. И мы выдержим, не в первый раз, и победим, - обратился он к правительству.

Президент подчеркнул: мало не допустить падения экономики и уровня жизни, нужно уметь работать не только в сложных условиях, но и видеть пути развития там, где не видят другие.

Правительство, по словам Лукашенко, является экономическим штабом и центром выработки решений. Глава государства напомнил, что в Беларуси открытая экономика, однако меры для защиты собственного рынка принимать необходимо.

Нет экспорта - нет валюты. Причем проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55%. Мы должны диверсифицировать рынки, - подчеркнул он.

Президент напомнил: уже приняты решения о необходимости развития экспорта в ближнее и дальнее зарубежье, а также о поиске новых рынков. В этом направлении, подчеркнул Лукашенко, нужны серьезные подвижки.

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