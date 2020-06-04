В Казахстане зарегистрировано 12 124 больных - Биртанов

Из них подавляющее большинство – 77% - переносят болезнь с легким бессимптомным течением.

От казахстанцев поступают вопросы, зачем изолируют и госпитализируют бессимптомных носителей коронавируса, то есть людей, у которых ничего не болит, нет кашля и температуры, но их тест показывает положительный результат на COVID-19. Министр здравоохранения Елжан Биртанов ответил тем, кто при отсутствии симптомов не верит анализу и не хочет признавать наличие коронавируса у себя в организме, передает zakon.kz.

На сегодняшний день в Казахстане. по словам главы минздрава, зарегистрировано 12 124 больных, из них подавляющее большинство – 77% - переносят болезнь с легким бессимптомным течением. При этом, 52% уже вылечились, в том числе прошли лечение в наших больницах сейчас на лечении находятся 5 836 больных, из них 59 человек в тяжелом состоянии, это 1%. Порядка 10% со средне-тяжелыми проявлениями, 10% - с легкими проявлениями. Оставшиеся – порядка 4,5 тысячи человек – бессимптомные. И как раз они не всегда готовы изолироваться, хотя, по словам Елжана Биртанова, это необходимо.

В первую очередь, это безопасность членов семьи и близких. Если вахтовые предприятия, то безопасность коллектива. Понятно, что если человек бессимптомный, это не значит, что он не заразен. Во-вторых, у 30% бессимптомных носителей коронавируса может ухудшаться состояние, а порядка 70% из бессимптомных сами выздоравливают и никаких симптомов у них не появляется. Но мы должны уметь вовремя выявить таких больных и начать лечение. В зависимости от степени тяжести врачи применяют те или иные меры изоляции, они очень важны. Основная наша задача – выявить таких больных своевременно, наблюдать и при необходимости начать лечение. Лечение проводится в соответствии с международными протоколами диагностики и лечения, весь спектр препаратов, которые рекомендуются, в Казахстане есть, - сказал глава Минздрава.

Биртанов напомнил: в самом начале развития эпидемии всех больных госпитализировали в инфекционные больницы или в карантинные объекты, сейчас с учетом того, что уже есть информация и она статистически уже достоверная, возможна изоляция бессимптомных носителей COVID-19 на дому при наличии условий.

Альберт Ахметов

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