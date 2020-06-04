Сколько всего человек с коронавирусом скончались в Казахстане, рассказал Биртанов

Есть также 37 человек, которые умерли от других заболеваний, но у них есть сопутствующее заболевание – заражение коронавирусной инфекцией.

Почему в Казахстане в случае смерти одних пациентов записывают как погибших от коронавируса, а других - как от других заболеваний, несмотря на наличие COVID-19, передает zakon.kz.

На сегодня смертность в Казахстане на 100 тыс. населения составляет 0,3%, это существенно меньше, чем во многих других странах. При этом Минздрав РК также тщательно смотрит, чтобы не было искусственного занижения цифр.

Мы знаем все случаи лабораторно-подтвержденные, они у нас отдельно мониторятся вертикально нашей санитарной службой, то есть невозможно скрыть случаи заражения, если они лабораторно подтверждены. И поэтому мы знаем, что помимо 48 умерших у нас есть также 37 человек, которые умерли от других заболеваний, но у них есть сопутствующее заболевание – это заражение коронавирусной инфекцией, - сказал Елжан Биртанов.

По словам министра, в Казахстане при регистрации смертей от COVID-19 ориентируются на рекомендации ВОЗ.

В тех случаях, когда инфекция вызвала смерть, вызвала тяжелые нарушения дыхательной системы, пневмонию и стала непосредственной причиной смерти, либо в тех случаях, когда имелись хронические сопутствующие заболевания, и они также обусловили тяжелое течение вирусной инфекции, в этих случаях, мы решаем, что этот больной умер от коронавирусной инфекции. Если человек, например, скончался от инфаркта миокарда, острого или от острой травмы, но при этом был заражен, в этих случаях основной диагноз остается основным диагнозом, - пояснил Биртанов.

На сегодня летальность в Казахстане составляет 0,4% - это количество умерших от общего числа зараженных. Глава Минздрава убежден, что такой показатель удалось достигнуть благодаря самоотверженному труду медработников, наших ученых, врачей и медсестер мы сегодня имеем контроль.

Альберт Ахметов

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