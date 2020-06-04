Стратегический план станет ответом на новую экономическую реальность - Аскар Мамин

Данный документ будет внесен на рассмотрение Президента РК до 1 августа текущего года.

Сегодня, 4 июня 2020 года, под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина проведено первое заседание Государственной комиссии по восстановлению экономического роста при Президенте РК, передает zakon.kz.

Как сообщает primeminister.kz, с докладами о видении дальнейших мер по развитию экономики выступили министр национальной экономики Р. Даленов, председатель Национального Банка Е. Досаев, председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" А. Есимов, председатель президиума НПП "Атамекен" Т. Кулибаев, управляющий Международным финансовым центром "Астана" К. Келимбетов, руководители регионов и отраслевых ассоциаций.

Премьер-министр отметил, что главной задачей Госкомиссии является формирование проекта Стратегического плана развития Казахстана до 2025 года в новой редакции, который будет внесен на рассмотрение Президента РК до 1 августа текущего года.

В документе будут определены ориентиры нового экономического курса страны на среднесрочный период, в том числе принципиально новые подходы к проведению институциональных и структурных реформ в экономике с учетом изменений во внешнеэкономической конъюнктуре.

Стратегический план станет ответом на новую экономическую реальность. Нам необходимо разработать и принять меры по формированию новой структуры экономики Казахстана с максимальным использованием конкурентных преимуществ страны, — сказал Аскар Мамин.

Глава правительства отметил важность принятия кардинальных мер по повышению самодостаточности экономики с фокусом господдержки на наращивании потенциала отечественного производства, обеспечения полной продовольственной безопасности и становления РК в качестве мирового продуктового хаба, активного наращивания экспортного потенциала и встраивания в глобальные цепочки создания стоимости, таргетированного привлечения качественных инвестиций, развития малого и среднего бизнеса, а также цифровизации всех сфер жизнедеятельности.

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