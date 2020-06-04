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Биртанов о митингах в карантин: Мы категорически против

Он подчеркнул, что может произойти вспышка заражения.

Фото : Pixabay4 июня 2020, 17:53

Министр здравоохранения Елжан Биртанов высказался о митингах в период карантина, передает zakon.kz.

По его словам, во время пандемии массовые мероприятия запрещены.

Это опасно для населения. Необходимо требования закона соблюдать. В условиях пандемии решение главного санврача являются обязательными. За их нарушение могут быть применены административные меры. Поэтому обращаюсь к организаторам повременить, - сказал министр.

Биртанов подчеркнул, что может произойти вспышка заражения.

Поэтому мы категорически против. Все должно соблюдаться неукоснительно букве закона, - сказал он.


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