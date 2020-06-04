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В Узбекистане выросло количество зараженных COVID-19

Общее число зарегистрированных больных - 3 909.

Фото : Pixabay4 июня 2020, 18:16

Еще 35 зараженных коронавирусом зафиксировали в Узбекистане, передает zakon.kz со ссылкой на Gazeta.uz.

Всего в стране зарегистрировали с начала эпидемии 3 909 зараженных.

Все новые случаи выявлены в Навоийской области, из них 27 — среди граждан, которые находились в контакте с больными с коронавирусом, и 8 — среди населения (6 — в Навои, по 1 — в Навбахорском и Карманинском районах), - говорится в сообщении.

На данный момент общее число выздоровевших от коронавируса в Узбекистане достигло 3082. На лечении остаются 811 пациентов.


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