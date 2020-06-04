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Европейский банк сохранил нулевую ставку по кредитам

С 2016 года ставка находится на нуле.

Фото : Pixabay4 июня 2020, 18:30

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0%, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Ставка по депозитам также была оставлена без изменений — минус 0,25%, маржинальная ставка — 0,25%.

По решению банка, ставка останется на аналогичном уровне и в дальнейшем, пока регулятор не зафиксирует повышение уровня инфляции евро до 2% в прогнозируемый период.

Европейский банк обнулил процентную ставку в марте 2016 года и с тех пор держал ее без изменений.


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