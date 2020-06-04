Минздрав Казахстана: Некоторые запреты будут сохраняться

Эпидемия в Казахстане не ушла, мы видим ежедневный прирост больных - отметил министр здравоохранения.

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов объяснил, почему в стране не разрешают проводить массовые мероприятия, и по какой причине до сих пор не запустили свою работу развлекательные комплексы в ТРЦ, передает корреспондент zakon.kz.

По всей территории Казахстана до сих пор категорически запрещены массовые мероприятия, зрелищные, спортивные, семейные, коллективные, развлекательные, в том числе в торговых центрах. Пока сохраняется запрет на работу кинотеатров, фуд-корта, детских площадок. Мы знаем, что скопление и детей, и родителей опасно для быстрой передачи инфекции. В религиозных объектах разрешены только индивидуальные услуги. Коллективных служб пока нет, - сказал Елжан Биртанов на брифинге в СЦК.

Он отметил, что готовятся к запуску международные перевозки. Пока разрешается лишь возврат граждан Казахстана, въезд иностранных граждан - только по решению государственной комиссии для критических нужд нашей экономики.

Я хочу напомнить, что запрет был начат с момента объявления ЧП. Он (запрет - прим.) до сих продолжается, пандемия продолжается. Эпидемия в Казахстане не ушла, мы видим ежедневный прирост больных. Запреты будут сохраняться, - заключил глава Минздрава.

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