Начаты работы по газификации 5 поселков Кордайского района

Всего проектом предусмотрено строительства 73 км газопровода высокого давления.

Национальным оператором АО "КазТрансГаз" совместно с акиматом Жамбылской области начаты работы по прокладке подводящих газопроводов к пяти населенным пунктам Кордайского района. Это - Аухатты, Булар батыр, Сортобе, Масаншы и Каракемер. Данные работы проводятся в рамках исполнения поручений Президента РК Токаева К.К.

Всего проектом предусмотрено строительства 73 км газопровода высокого давления. За счет инвестиционной программы АО "КазТрансГаз" будет построено 42 км газопровода. Одновременно газовики приступили к реконструкции автоматизированной газораспределительной станции (АГРС) "Кордай", с увеличением ее пропускной способности. На бюджетные средства будет реализована вторая часть по строительству 31 км газопровода высокого давления.

Реализация данного проекта обеспечит природным газом населенные пункты где проживают более 50 тыс человек. А это в целом 5 282 жилых домов, 274 объектов социальной сферы и предпринимательства.

Согласно проекту работы по прокладке подводящих газопроводов планируются завершить до 25 декабря 2020 года. Но подрядные организации обязуются завершить работы к 1 сентябрю этого года.

Кроме того, в перспективе данный проект дает возможность планировать работы по прокладке подводящих газопроводов еще к 12 населенным пунктам. В этом случае число газифицированных населенных пунктов в районе достигнет до 29 из 41, т.е. 70% от всего числа населенных пунктов.

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