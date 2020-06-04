Двое полицейских в Нью-Йорке получили огнестрельное ранение

Еще один получил ножевое ранение.

В ночь на четверг трое полицейских Нью-Йорка получили ранения, передает zakon.kz.

Прошедшей ночью, после трусливой атаки на нью-йоркскую полицию, один офицер получил ножевые ранения и двое огнестрельные, - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Сотрудники ФБР проводят расследование.

В ночь на четверг протесты в Нью-Йорке были по большей части мирными. В них принимали участие тысячи человек, несмотря на введение комендантского часа.

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