Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых звезд
Рейтинг возглавила модель Кайли Дженер.
Фото : Instagram4 июня 2020, 19:26
Forbes обновил рейтинг самых высокооплачиваемых звезд мира, передает zakon.kz.
Список возглавила модель Кайли Дженер, заработав $590 млн.
Хотя Дженнер годами преувеличивала масштабы своего бизнеса, полученные ей от продажи 51% своей косметической компании, деньги реальны, - отмечает издание.
На втором месте оказался рэпер Канье Уэст, заработавший 170 миллионов долларов и получивший наибольшую часть доходов от сделки по производству кроссовок Yeezy с Adidas.
На третью строчку попал теннисист Роджер Федерер, который заработал 106,3 миллиона долларов и стал первым представителем тенниса, занявшим первое место среди спортсменов.
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