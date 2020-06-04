Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых звезд

Рейтинг возглавила модель Кайли Дженер.

Forbes обновил рейтинг самых высокооплачиваемых звезд мира, передает zakon.kz.

Список возглавила модель Кайли Дженер, заработав $590 млн.

Хотя Дженнер годами преувеличивала масштабы своего бизнеса, полученные ей от продажи 51% своей косметической компании, деньги реальны, - отмечает издание.

На втором месте оказался рэпер Канье Уэст, заработавший 170 миллионов долларов и получивший наибольшую часть доходов от сделки по производству кроссовок Yeezy с Adidas.

На третью строчку попал теннисист Роджер Федерер, который заработал 106,3 миллиона долларов и стал первым представителем тенниса, занявшим первое место среди спортсменов.

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